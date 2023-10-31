Фанату «Марселя» запретили посещать матчи в течение 18 месяцев — у него нашли 28 дымовых шашек

Болельщику «Марселя» на длительный срок запретили посещать матчи после того, как у него нашли 28 дымовых шашек, сообщает RMC Sport.

По данным источника, мужчину задержали перед матчем против «Лиона» 29 октября. В суде фанат «провансальцев» признал вину. Также его обязали выплатить штраф.

29 октября автобус «Лиона» по дороге на стадион подвергся нападению со стороны болельщиков в масках, которые закидали транспорт камнями. Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо в результате нападение получил травмы лица. В итоге игру перенесли на более поздний срок.

Тренеру «Лиона» Гроссо наложили 13 швов после нападения фанатов «Марселя» на автобус команды