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Сегодня, 18:41

Журова: «Олимпийские игры в отличие от футбольных матчей проходят с более сдержанными эмоциями»

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Депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова высказалась о проблеме безопасности на спортивных мероприятиях во Франции.

29 октября в Марселе местные фанаты напали на автобус команды гостей, вследствие чего матч 10-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Лион» был перенесен.

«На мой взгляд, французы примут совершенно другие меры по организации безопасности на Олимпийских играх в 2024 году, чем они это делают в своём футбольном первенстве. Поймите, Олимпиада всегда проходит с более сдержанными эмоциями у болельщиков, чем футбольные матчи. Там нет такого принципиального соперничества между командами. На Играх основное внимание будет уделено безопасности спортсменов. Думаю, поэтому Париж и настаивает на том, чтобы приехало как можно меньше представителей России, опасаясь не справиться с возможной агрессией в отношении россиян», — приводит слова Журовой RT.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера осудила фанатов «Марселя» за нападение на автобус «Лиона».

Источник: RT
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
2
 ПСЖ 10 6 3 1 23-9 21
3
 Монако 10 6 2 2 23-14 20
4
 Лилль 10 5 3 2 14-10 18
5
 Реймс 10 5 2 3 16-12 17
6
 Брест 10 4 3 3 11-11 15
7
 Нант 10 4 2 4 16-19 14
8
 Монпелье 9 3 3 3 15-11 12
9
 Ренн 10 2 6 2 16-13 12
10
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
11
 Ланс 10 3 3 4 12-13 12
12
 Тулуза 10 2 5 3 11-13 11
13
 Гавр 10 2 5 3 10-12 11
14
 Страсбур 10 3 2 5 9-15 11
15
 Лорьян 10 2 4 4 15-20 10
16
 Метц 10 2 3 5 8-16 9
17
 Клермон Фут 9 1 2 6 7-14 5
18
 Лион 9 0 3 6 7-18 3
Результаты / календарь
1 тур
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.11 23:00
ПСЖ – Монпелье
 - : -
4.11 19:00
Лорьян – Ланс
 - : -
4.11 23:00
Марсель – Лилль
 - : -
5.11 15:00
Лион – Метц
 - : -
5.11 17:00
Нант – Реймс
 - : -
5.11 17:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
5.11 17:00
Тулуза – Гавр
 - : -
5.11 19:05
Монако – Брест
 - : -
5.11 22:45
Ницца – Ренн
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 10
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 8 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6 1 1
Бастьен Меюпью

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