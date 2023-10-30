Журова: «Олимпийские игры в отличие от футбольных матчей проходят с более сдержанными эмоциями»

Депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова высказалась о проблеме безопасности на спортивных мероприятиях во Франции.

29 октября в Марселе местные фанаты напали на автобус команды гостей, вследствие чего матч 10-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Лион» был перенесен.

«На мой взгляд, французы примут совершенно другие меры по организации безопасности на Олимпийских играх в 2024 году, чем они это делают в своём футбольном первенстве. Поймите, Олимпиада всегда проходит с более сдержанными эмоциями у болельщиков, чем футбольные матчи. Там нет такого принципиального соперничества между командами. На Играх основное внимание будет уделено безопасности спортсменов. Думаю, поэтому Париж и настаивает на том, чтобы приехало как можно меньше представителей России, опасаясь не справиться с возможной агрессией в отношении россиян», — приводит слова Журовой RT.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера осудила фанатов «Марселя» за нападение на автобус «Лиона».