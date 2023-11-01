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Ротен — о получении Месси «Золотого мяча»: «Это позор»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен остался недоволен, что «Золотой мяч» в 2023 году вручили аргентинскому форварду Лионелю Месси.

«Это позор! Не существует критериев, по которым он мог занять первое место. В рейтингах, даже если он и выиграл чемпионат мира, он уступает Холанну, который выиграл все в Англии и побил все рекорды», — приводит RMC Sport слова Ротена.

36-летний Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». Ранее он признавался лучшим игроком мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. На протяжении сезонов-2021/22 и 22/23 аргентинец выступал за «ПСЖ». Летом Месси перешел из французской команды в «Интер Майами».

Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
2
 ПСЖ 10 6 3 1 23-9 21
3
 Монако 10 6 2 2 23-14 20
4
 Лилль 10 5 3 2 14-10 18
5
 Реймс 10 5 2 3 16-12 17
6
 Брест 10 4 3 3 11-11 15
7
 Нант 10 4 2 4 16-19 14
8
 Монпелье 9 3 3 3 15-11 12
9
 Ренн 10 2 6 2 16-13 12
10
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
11
 Ланс 10 3 3 4 12-13 12
12
 Тулуза 10 2 5 3 11-13 11
13
 Гавр 10 2 5 3 10-12 11
14
 Страсбур 10 3 2 5 9-15 11
15
 Лорьян 10 2 4 4 15-20 10
16
 Метц 10 2 3 5 8-16 9
17
 Клермон Фут 9 1 2 6 7-14 5
18
 Лион 9 0 3 6 7-18 3
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
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29 тур
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33 тур
34 тур
3.11 23:00
ПСЖ – Монпелье
 - : -
4.11 19:00
Лорьян – Ланс
 - : -
4.11 23:00
Марсель – Лилль
 - : -
5.11 15:00
Лион – Метц
 - : -
5.11 17:00
Нант – Реймс
 - : -
5.11 17:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
5.11 17:00
Тулуза – Гавр
 - : -
5.11 19:05
Монако – Брест
 - : -
5.11 22:45
Ницца – Ренн
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 10
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 8 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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