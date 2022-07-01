Жена Месси показала новую татуировку мужа в виде поцелуя в районе паха
Супруга форварда «ПСЖ» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо в своих соцсетях показала совместную фотографию с мужем. На снимке видно, что у форварда чуть ниже живота появилась новая татуировка ввиде поцелуя.
Лионель Месси с женой Антонеллой.
Соцсети
Пара на данный момент отдыхает на испанском острове Форментера.
Лионель Месси и Антонелла Рокуццо в браке с 2017 года. Пара воспитывает троих сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.
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4
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5
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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37 тур
38 тур
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
|- : -
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