Жена Месси показала новую татуировку мужа в виде поцелуя в районе паха

Супруга форварда «ПСЖ» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо в своих соцсетях показала совместную фотографию с мужем. На снимке видно, что у форварда чуть ниже живота появилась новая татуировка ввиде поцелуя.

Лионель Месси с женой Антонеллой. Соцсети

Пара на данный момент отдыхает на испанском острове Форментера.

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо в браке с 2017 года. Пара воспитывает троих сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.