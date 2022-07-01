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Сегодня, 22:02

Жена Месси показала новую татуировку мужа в виде поцелуя в районе паха

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Лионель Месси с женой Антонеллой.
Фото Соцсети
Лионель Месси с женой Антонеллой.
Фото Соцсети
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Супруга форварда «ПСЖ» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо в своих соцсетях показала совместную фотографию с мужем. На снимке видно, что у форварда чуть ниже живота появилась новая татуировка ввиде поцелуя.

Лионель Месси с женой Антонеллой. Фото Соцсети
Лионель Месси с женой Антонеллой.
Соцсети

Пара на данный момент отдыхает на испанском острове Форментера.

Лионель Месси и Антонелла Рокуццо в браке с 2017 года. Пара воспитывает троих сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Фанат набил себе необычную татуировку с изображением Месси
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