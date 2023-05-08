Капелло — о Месси: «Он хочет сыграть на чемпионате мира, важно сделать правильный выбор»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло высказался о будущем нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Месси будет счастлив, что бы он ни выбрал в итоге. Он отличный игрок, лучший, по моему мнению. Если он хочет вернуться в Барселону со своей семьей, тем лучше. Если он поедет в Саудовскую Аравию, будет развивать футбол там. Он должен сделать выбор, где завершать карьеру, потому что ранее он сказал, что хочет сыграть на следующем чемпионате мира. Да, это решение будет очень важным для него», — сказал Капелло на пресс-конференции Laureus World Sports Awards.

В текущем сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.