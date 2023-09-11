Руис: «Я получаю не так много игрового времени в «ПСЖ», как хотелось бы»

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Испании Фабиан Руис недоволен количеством игрового времени, которое получает в парижском клубе.

«Я день за днем работаю в своем клубе, где и провожу большую часть времени, в Париже. Сейчас я получаю не так много игрового времени, как хотелось бы, но, в общем, мы очень рады приходу Луиса Энрике. Будем надеяться, что этот сезон будет для нас удачным», — приводит слова Руиса Mundo Deportivo.

В текущем сезоне лиги 1 полузащитник сыграл 4 матча и отдал одну голевую передачу. Он только один раз выходил в стартовом составе и всего провел на поле 98 минут.