Дембеле: «ПСЖ» — лучшая команда, в которой я играл»

Вингер «ПСЖ» Усман Дембеле назвал парижский клуб лучшим, в котором он играл.

«Думаю, что это самая лучшая команда, в которой я играл. У них есть качественные игроки на всех позициях, выступающие в лучших сборных мира. Есть конкуренция, это толкает всех поднимать свой уровень на максимум», — цитирует Дембеле Tеlеfoot.

Дембеле перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» этим летом за 50,4 миллиона евро. В прошлом сезоне за «Барселону» он провел 35 матчей во всех турнирах, забив восемь голов и отдав девять результативных передач.