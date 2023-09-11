Гаттузо возглавит «Лион» после ухода Блана

Бывший тренер «Валенсии» Дженнаро Гаттузо близок к тому, чтобы возглавить «Лион», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, сейчас стороны улаживают последние детали. «Лион» рассчитывает, что Гаттузо дебютирует на новом месте уже в матче следующего тура лиги 1 против «Гавра. Игра пройдет в воскресенье, 17 сентября.

11 сентября «Лион» объявил об увольнении Лорана Блана, который тренировал команду с октября прошлого года. После 4 туров «Лион» с 1 набранным очком замыкает турнирную таблицу французской лиги 1.