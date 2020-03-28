Эррера согласен на понижение зарплаты из-за коронавируса

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера готов на понижение зарплаты в связи с паузой в сезоне из-за пандемии коронавируса. Ранее парижский клуб до дальнейшего уведомления на 30 процентов сократил выплаты сотрудникам, но не игрокам.

— Мы все должны соответствовать мировой ситуации, футбольной ситуации, — цитирует Foot Mercato Эрреру. — Если бы все было разумно, то игроки, конечно, согласились бы.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 590 тысяч человек. Умерших — 26 947, выздоровевших — 132 447. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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