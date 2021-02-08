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97 посетителей кальянной были оштрафованы. Они смотрели матч «Марсель» — «ПСЖ» в комендантский час

21:09

Полиция Буш-дю-Рона выписала 97 штрафов посетителям кальянной в Мартиге, сообщает GFFN. Сообщается, что они грубо нарушили антикоронавирусные протоколы.

Посетители бара смотрели матч чемпионата Франции «Марсель» — «ПСЖ» (0:2) после наступления комендантского часа. Кроме того, присутствующие находились без масок.

В прошлый четверг министр внутренних дел Жеральд Дарманен призвал полицию проявлять особую бдительность в отношении незаконных вечеринок.

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