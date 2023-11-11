«Гавр» — «Монако»: Кузяев и Головин в стартовых составах команд на матч Лиги 1
Стали известны стартовые составы на матч «Гавр» — «Монако» в 12-м туре французской лиги 1.
Встреча пройдет в Гавре. Начало — в 23.00 по московскому времени.
Российские полузащитники Далер Кузяев («Гавр») и Александр Головин («Монако») выйдут в стартовых составах команд.
«Гавр»: Десма, Юте, Льорис, Санганте, Казимир, Него, Кузяев, Туре, Джуджу, Алиуи, Байо.
«Монако»: Кен, Синго, Марипан, Магасса, Диатта, Закария, Фофана, Якобс, Аклиуш, Головин, Бен Йеддер.
11.11.2023 | Гавр — Монако
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|8
|3
|1
|29-9
|27
|
2
|Ницца
|12
|7
|5
|0
|13-4
|26
|
3
|Монако
|11
|7
|2
|2
|25-14
|23
|
4
|Реймс
|12
|6
|2
|4
|17-15
|20
|
5
|Лилль
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
6
|Брест
|11
|4
|3
|4
|11-13
|15
|
7
|Гавр
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|
8
|Нант
|11
|4
|2
|5
|16-20
|14
|
9
|Монпелье
|11
|3
|4
|4
|15-14
|13
|
10
|Марсель
|10
|3
|4
|3
|12-12
|13
|
11
|Ланс
|11
|3
|4
|4
|12-13
|13
|
12
|Ренн
|11
|2
|6
|3
|16-15
|12
|
13
|Страсбур
|11
|3
|3
|5
|9-15
|12
|
14
|Тулуза
|11
|2
|5
|4
|12-15
|11
|
15
|Лорьян
|11
|2
|5
|4
|15-20
|11
|
16
|Метц
|11
|2
|4
|5
|9-17
|10
|
17
|Клермон Фут
|10
|1
|3
|6
|7-14
|6
|
18
|Лион
|10
|0
|4
|6
|8-19
|4
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.11
|23:00
|
Монпелье – Ницца
|0 : 0
|11.11
|19:00
|
Реймс – ПСЖ
|0 : 3
|11.11
|23:00
|
Гавр – Монако
|- : -
|12.11
|15:00
|
Брест – Страсбур
|- : -
|12.11
|17:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|- : -
|12.11
|17:00
|
Лилль – Тулуза
|- : -
|12.11
|17:00
|
Метц – Нант
|- : -
|12.11
|19:05
|
Ренн – Лион
|- : -
|12.11
|22:45
|
Ланс – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|9
|1
|2
|
|
Вармед Омари
Ренн
|10
|1
|2
|
|
Юсуф Ндайишимие
Ницца
|11
|1
|2
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