Энрике сообщил, что включит Мбаппе в состав на матч против «Тулузы»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подтвердил информацию о том, что

нападающий команды Килиан Мбаппе выйдет на поле в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Тулузой».

«Килиан в отличной форме, полон желания, у него хороший настрой. Я очень рад, что у меня есть такой игрок мирового класса, как Килиан», — заявил Энрике.

Также он отметил, что в этой игре примет участие новичок «ПСЖ» Усман Дембеле.

Ранее «ПСЖ» выставил 24-летнему форварду ультиматум, согласно которому он не будет допущен до матчей в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт с командой. 13 августа пресс-служба парижан сообщила, что 24-летний француз был восстановлен после конструктивных и позитивных переговоров.

Матч между «ПСЖ» и «Тулузой» пройдет 19 августа и начнется в 22.00 по московскому времени.