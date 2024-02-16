Энрике — о слухах про возможный уход Мбаппе из «ПСЖ»: «Команда превыше всего»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Килиана Мбаппе из команды по окончании текущего сезона.

«Я не хочу касаться темы Мбаппе до тех пор, пока не выскажутся заинтересованные стороны. Когда они выскажутся, выскажусь и я. Команда превыше всего остального, клуб и его команды превыше всего остального», — цитирует Энрике La Source Parisienne.

15 февраля авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе уведомил президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи об уходе из команды по истечении срока действия контракта. Издание L'Equipe утверждает, что футболист также предупредил «Реал» о переходе в мадридский клуб летом 2024 года.

25-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Вместе с парижанами он пять раз становился чемпионом Франции.