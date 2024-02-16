«ПСЖ» достиг устной договоренности с Заиром-Эмери о новом контракте

«ПСЖ» договорился с хавбеком Уорреном Заиром-Эмери о новом контракте, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, продление соглашения с 17-летним французом станет одним из первых шагов в новой эре парижского клуба после ухода Килиана Мбаппе. Текущий контракт игрока рассчитан до конца июня 2025 года.

15 февраля Фабрицио Романо сообщил о том, что чемпион мира 2018 года покинет «ПСЖ» в конце сезона-2023/24.

Полузащитник является воспитанником парижан. За первую команду «ПСЖ» игрок провел 58 матчей, в которых отметился 5 голами и 6 результативными передачами. В сезоне-2022/23 Заир-Эмери стал чемпионом Франции. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.