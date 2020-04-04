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Экс-тренер «Нанта» выставил чемпионскую медаль на продажу, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом

05:52
Райнал Денуа. Фото Twitter
Райнал Денуа. Фото Twitter
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Бывший главный тренер «Нанта» Райнал Денуа принял решение выставить на аукцион свою медаль за победу в чемпионате Франции в сезоне-2000/01. 71-летний специалист планирует все вырученные средства направить на борьбу с коронавирусом.

За 3 часа предлагаемая сумма дошла до 3100 евро. Завершатся торги 6 апреля.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 088 878 человек. Умерших — 58 382, выздоровевших — 225 438.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

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