Экс-тренер «Нанта» выставил чемпионскую медаль на продажу, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом

Бывший главный тренер «Нанта» Райнал Денуа принял решение выставить на аукцион свою медаль за победу в чемпионате Франции в сезоне-2000/01. 71-летний специалист планирует все вырученные средства направить на борьбу с коронавирусом.

За 3 часа предлагаемая сумма дошла до 3100 евро. Завершатся торги 6 апреля.

?Vente aux ench?res solidaire?

Je crois que ce soir, aucun mot ne sera assez fort... Merci infiniment Raynald Denoueix !!!

Rdv sur mon compte Facebook https://t.co/tLnQSuJB5u#sportaidons @SportAidons pic.twitter.com/Vh4MG18dzO — Cyril Dumoulin (@CyrilDumoulin) April 3, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 088 878 человек. Умерших — 58 382, выздоровевших — 225 438.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 4 149 человек в 78 регионах, зарегистрированы 34 летальных случая, выздоровел 281 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется