Экитике признался, что вдохновляется Мбаппе

Новичок «ПСЖ» Юго Экитике признался, что вдохновляется карьерой форварда Кильянам Мбаппе. 20-летний француз перебрался в стан парижан из «Реймса» на правах аренды с опцией выкупа следующим летом.

«Мбаппе — источник вдохновения, игрок, с которым идентифицирует себя мое и следующее поколение футболистов, потому что у него идеальная карьера», — цитирует Le Parisien Экитике.

В сезоне-2021/22 Экитике провел за «Реймс» 27 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.