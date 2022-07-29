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Сегодня, 03:52

Экитике признался, что вдохновляется Мбаппе

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юго Экитике.
Фото Global Look Press

Новичок «ПСЖ» Юго Экитике признался, что вдохновляется карьерой форварда Кильянам Мбаппе. 20-летний француз перебрался в стан парижан из «Реймса» на правах аренды с опцией выкупа следующим летом.

«Мбаппе — источник вдохновения, игрок, с которым идентифицирует себя мое и следующее поколение футболистов, потому что у него идеальная карьера», — цитирует Le Parisien Экитике.

В сезоне-2021/22 Экитике провел за «Реймс» 27 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Экитике: «Когда «ПСЖ» хочет тебя, то невозможно отказаться»
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