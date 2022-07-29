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Сегодня, 04:42

Ленс продолжит карьеру во Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Версаль» объявил о переходе экс-нападающего сборной Нидерландов Джермейна Ленса. Клуб третьего дивизиона Франции презентовал 34-летнего новичка, использовав всех игроков команды.

Ранее стало известно, что Ленс, который с 1 июля является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Бешикташем», подписал двухелтнее соглашение с «Версалем».

Ранее Ленс выступал за «Сандерленд», «Фенербахче», ПСВ, киевское «Динамо» и «АЗ Алкмар».

Джермейн Ленс
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