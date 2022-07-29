Ленс продолжит карьеру во Франции

«Версаль» объявил о переходе экс-нападающего сборной Нидерландов Джермейна Ленса. Клуб третьего дивизиона Франции презентовал 34-летнего новичка, использовав всех игроков команды.

Ранее стало известно, что Ленс, который с 1 июля является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Бешикташем», подписал двухелтнее соглашение с «Версалем».

[#Mercato] ?? — Le FC Versailles est heureux de vous annoncer l'arriv?e du n?erlandais Jeremain Lens.



?? FC Versailles is verheugd de komst van de Nederlander Jeremain Lens aan te kondigen.



??? FC Versailles is pleased to announce the arrival of Dutchman Jeremain Lens.#Welcome pic.twitter.com/xJnefV1ByH — FC Versailles ? (@FCVersaillesOff) July 28, 2022

Ранее Ленс выступал за «Сандерленд», «Фенербахче», ПСВ, киевское «Динамо» и «АЗ Алкмар».