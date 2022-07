Ленс продолжит карьеру во Франции

[#Mercato] ?? — Le FC Versailles est heureux de vous annoncer l'arriv?e du n?erlandais Jeremain Lens.



?? FC Versailles is verheugd de komst van de Nederlander Jeremain Lens aan te kondigen.



??? FC Versailles is pleased to announce the arrival of Dutchman Jeremain Lens.#Welcome pic.twitter.com/xJnefV1ByH