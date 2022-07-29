Ленс продолжит карьеру во Франции
«Версаль» объявил о переходе экс-нападающего сборной Нидерландов Джермейна Ленса. Клуб третьего дивизиона Франции презентовал 34-летнего новичка, использовав всех игроков команды.
Ранее стало известно, что Ленс, который с 1 июля является свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Бешикташем», подписал двухелтнее соглашение с «Версалем».
Ранее Ленс выступал за «Сандерленд», «Фенербахче», ПСВ, киевское «Динамо» и «АЗ Алкмар».
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|Ренн
|0
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|0
|0
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|Ницца
|0
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10
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11
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|0
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13
|Монпелье
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|0
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|0
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14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
|0
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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