Экитике: «Когда «ПСЖ» хочет тебя, то невозможно отказаться»

Новичок «ПСЖ» Юго Экитике прокомментировал переход в парижский клуб из «Реймса». 20-летний француз перебрался в стан парижан на правах аренды с опцией выкупа следующим летом.

«Когда «ПСЖ» хочет тебя, а ты француз, то невозможно отказаться. «ПСЖ» — крупнейший клуб не только во Франции, но и в мире», — цитирует Le Parisien Экитике.

В сезоне-2021/22 Экитике провел за «Реймс» 27 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.