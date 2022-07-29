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Экитике: «Когда «ПСЖ» хочет тебя, то невозможно отказаться»

Экитике прокомментировал переход из «Реймса» в «ПСЖ»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юго Экитике.
Фото Global Look Press

Новичок «ПСЖ» Юго Экитике прокомментировал переход в парижский клуб из «Реймса». 20-летний француз перебрался в стан парижан на правах аренды с опцией выкупа следующим летом.

«Когда «ПСЖ» хочет тебя, а ты француз, то невозможно отказаться. «ПСЖ» — крупнейший клуб не только во Франции, но и в мире», — цитирует Le Parisien Экитике.

В сезоне-2021/22 Экитике провел за «Реймс» 27 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реймс
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