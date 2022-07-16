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Новичок «Марселя» Мбемба играет по поддельным документам

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Марсель» в пятницу, 15 июля, объявил о переходе защитника Шанселя Мбемба. Французский клуб подписал с игроком сборной ДР Конго контракт до 2025 года.

После объявления о переходе журналист Ромен Молина опубликовал в Twitter подробности переезда игрока из Африки в Европу в 2011 году. Он опубликовал документы игрока, на которых указана дата рождения — 1988 год. Однако официально игроку сейчас 27 лет.

Ранее уже появлялась в СМИ информация, о том что ФИФА получала жалобы по поводу возможного мошенничества с возрастом Мбемба.

В прошедшем сезоне Мбемба сыграл в 46 матчах во всех турнирах и забил 2 гола. Также он заработал 5 желтых и 1 красную карточки.

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