Новичок «Марселя» Мбемба играет по поддельным документам

«Марсель» в пятницу, 15 июля, объявил о переходе защитника Шанселя Мбемба. Французский клуб подписал с игроком сборной ДР Конго контракт до 2025 года.

После объявления о переходе журналист Ромен Молина опубликовал в Twitter подробности переезда игрока из Африки в Европу в 2011 году. Он опубликовал документы игрока, на которых указана дата рождения — 1988 год. Однако официально игроку сейчас 27 лет.

Ранее уже появлялась в СМИ информация, о том что ФИФА получала жалобы по поводу возможного мошенничества с возрастом Мбемба.

Chancel Mbemba n'aurait en r?alit? pas 27 ans mais... 34 ans ?



? @Romain_Molina pic.twitter.com/z9euEg0qOR — BeFoot (@_BeFoot) July 15, 2022

В прошедшем сезоне Мбемба сыграл в 46 матчах во всех турнирах и забил 2 гола. Также он заработал 5 желтых и 1 красную карточки.