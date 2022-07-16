Новичок «Марселя» Мбемба играет по поддельным документам
«Марсель» в пятницу, 15 июля, объявил о переходе защитника Шанселя Мбемба. Французский клуб подписал с игроком сборной ДР Конго контракт до 2025 года.
После объявления о переходе журналист Ромен Молина опубликовал в Twitter подробности переезда игрока из Африки в Европу в 2011 году. Он опубликовал документы игрока, на которых указана дата рождения — 1988 год. Однако официально игроку сейчас 27 лет.
Ранее уже появлялась в СМИ информация, о том что ФИФА получала жалобы по поводу возможного мошенничества с возрастом Мбемба.
В прошедшем сезоне Мбемба сыграл в 46 матчах во всех турнирах и забил 2 гола. Также он заработал 5 желтых и 1 красную карточки.
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13
|Монпелье
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14
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15
|Труа
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16
|Лорьян
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17
|Клермон Фут
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|0-0
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18
|Тулуза
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19
|Аяччо
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20
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
|- : -
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Марсель – Реймс
|- : -
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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|7.08
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Тулуза – Ницца
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