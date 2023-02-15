Джо Коул: «Я еще не встречал такого игрока, как Месси»

Экс-полузащитник «Челси» и сборной Англии Джо Коул рассказал, кого считает величайшим игроком в истории футбола.

«Споры о лучшем футболисте мира будут вечны. Однако, по моему мнению, Месси положил конец эти разговорам, потому что выиграл абсолютно все. Он наконец-то справился на чемпионате мира. Я еще не встречал такого игрока, как Лео. Для меня он является величайшим в истории. Сравниться с ним может только Пеле. Месси превзошел и Роналду, и Марадону», — передает слова Коула Daily Mail.

Месси вместе со сборной Аргентины победил на ЧМ-2022. В решающем матче «альбиселесте» одолели Францию (3:3, 4:2 — по пенальти). На этом турнире Лионель Месси забил семь голов и сделал три результативные передачи. Он был признан лучшим игроком ЧМ-2022.