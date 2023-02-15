Рамос о продлении контракта с «ПСЖ»: «Мы обсудим это летом»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал свое будущее в парижском клубе.

«Я живу каждым днем. Прошлый сезон был тяжелым, сейчас я чувствую себя хорошо ментально и физически. Это самое главное. Я не думаю о будущем. Мы обсудим это летом», — цитирует Рамоса RMC Sport.

Контракт Рамоса с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. В этом сезоне 36-летний испанец провел 31 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.