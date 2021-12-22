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Два игрока «ПСЖ» заразились коронавирусом

18:35
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Два игрока «ПСЖ» Тило Керер и Эрик Эбимбе заразились коронавирусом, сообщает пресс-служба команды. Футболисты пропустят матч команды с «Лорьяном», который состоится сегодня, 22 декабря.

Также в игре не будет участвовать Леонардо Паредес, который ушел на самоизоляцию в качестве меры предосторожности. Футболисты «ПСЖ» Юлиан Дракслер, Лейвин Курзава и Хуан Бернат вернутся в общую группу в начале 2022 года.

«ПСЖ» сыграет с «Лорьяном» на выезде. Матч начнется — в 22.00 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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