Два автобуса с болельщиками «Лиона» загорелись после нападения фанатов «ПСЖ»

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Два автобуса с болельщиками «Лиона» загорелись на платной дороге перед финальным матчем Кубка Франции, сообщают зарубежные СМИ.

Это произошло в 60 км от Лилля, где должна состояться игра между «Лионом» и парижанами. Фанаты «ПСЖ» напали с файерами на автобус с болельщиками команды соперника, после чего произошло возгорание транспортного средства.

Отмечается, что в результате инцидента никто на данный момент не пострадал.

Финальный матч Кубка Франции «Лион» — «ПСЖ» пройдет в субботу, 25 мая, и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.