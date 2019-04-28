"Сент-Этьен" обыграл "Тулузу" (2:0) в матче 34-го тура чемпионата Франции. В составе победителей дубль сделал Роберт Берич. На 78-й минуте у гостей пенальти не реализовал Макс Градель.

"Сент-Этьен" набрал 59 очков и занимает четвертое место. У "Тулузы" 36 очков и 15-я позиция.

Чемпионат Франции

Лига 1

34-й тур

"Сент-Этьен" - "Тулуза" - 2:0 (2:0)

Голы: Берич, 2 (1:0). Берич, 10 (2:0).

Нереализованный пенальти: Градель, 78 (вратарь)

"Сент-Этьен": Рюффье, Дебюши, Перрен, Полома, Салиба, М`Вила, Кабелла, Амума, Хазри, Вада (Гезали, 90), Берич (Норден, 65).

"Тулуза": Рейне, Силла, Мубандже, Седзи, Аду, Дурмаз (Ману Гарсия, 60), Каюзак (Саного, 46), Сангаре, Сидибе, Доссеви, Градель.

Предупреждения: Сангаре, 47. Дебюши, 68. Силла, 83.

Судья: Стина.

28 апреля. Сент-Этьен. Стадион "Жоффруа Гишар".

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