00:41 | Футбол — Франция

Доставка еды стала титульным спонсором "Марселя"

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"Марсель" объявил, что в новом сезоне на футболках будет изображен логотип платформы по доставке еды Uber Eats, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что в сезонах-2020/21 и 2021/22 чемпионат Франции также будет называться в честь этого доставщика еды Ligue 1 Uber Eats.

Стоит отметить, что владелец "Марселя" Жан-Анри Эйро на пресс-конференции отказался отвечать журналистам на вопросы по поводу игроков. Представители СМИ хотели прояснить ситуацию с Адилем Рами, который был отстранен от тренировок, а также Бубакаром Камара, который может покинуть клуб.

Чемпионат Франции будет называться в честь доставки еды

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