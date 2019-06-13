Чемпионат Франции будет называться в честь доставки еды

Чемпионат Франции через год будет переименован в честь платформы по доставке еды Uber Eats, сообщает пресс-служба турнира. Профессиональная футбольная лига страны заключила партнерское соглашение, которое вступает в силу с сезона-2019/20. В сезонах-2020/21 и 2021/22 турнир будет называться Ligue 1 Uber Eats.

По информации СМИ, чемпионат Франции по контракту будет получать по 15 миллионов евро в год.

Напомним, сейчас турнир нозит название второй по величине розничной сети магазинов товаров для дома в Европе - Ligue 1 Conforama.