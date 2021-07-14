Кейлор Навас останется в «ПСЖ», несмотря на приход Доннаруммы
22:09
Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас намерен остаться в клубе, несмотря на подписание Джанлуиджи Доннаруммы, информирует ESPN. Отмечается, что именно костариканец будет основным стражем ворот парижан в следующем сезоне.
Напомним, что 34-летний костариканец стал игроком «ПСЖ» в 2019 году, перейдя из мадридского «Реала» за 15 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 45 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 36 голов.
Контракт Наваса с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года.
22-летний итальянец перешел в ПСЖ на правах свободного агента и подписал пятилетнее соглашение с парижским клубом.
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