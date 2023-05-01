Доннарумма: «Мы должны были победить ради Гальтье»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма рассказал, что думает о положении Кристофа Гальтье в команде. Сообщалось, что летом его уволят.

«Нам жаль, что все так получается, мы близки с Гальтье. Нам нужно было победить ради него. На тренера обрушилось слишком много критики, что, конечно, не может нам нравиться. Мы должны сохранять единство, чтобы выиграть чемпионат», — сказал в интервью Canal+ итальянец.

«ПСЖ» продолжает лидировать в лиге 1 после 33 туров.