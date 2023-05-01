Эммануэль Пети считает, что в «ПСЖ» у Мбаппе нет шансов на получение «Золотого мяча»

Экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» Эммануэль Пети прокомментировал будущее форварда «ПСЖ» Мбаппе в команде. Он считает, что у француза есть потенциал на получение «Золотого мяча».

«Он побил все мыслимые рекорды во французском футболе. Но для победы в Лиге чемпионов и для того, чтобы стать лучшим в мире и получить «Золотой мяч», надо уходить из «ПСЖ». Потенциал на «Золотой мяч» у Мбаппе есть, — цитирует слова Пети Legal Sportsbook.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, ранее он играл за «Монако».