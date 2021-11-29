Доннарумма получил «Трофей Яшина» как лучший вратарь года

Лучшим вратарем 2021 года признан голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Он получил «Трофей Яшина» из рук ведущего церемонии в Париже Дидье Дрогба.

22-летний Доннарумма в 2021 году выиграл чемпионат Европы и был признан лучшим игроком турнира. В полуфинале с Испанией и в финале с Англией он выиграл серии пенальти.

Также он стал бронзовым призером Лиги наций. Футболист покинул «Милан» на правах свбодного агента и начал новый сезон в «ПСЖ».