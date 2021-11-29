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Лионель Месси — обладатель «Золотого мяча-2021»

29 ноября, 23:53
Лионель Месси. Фото Twitter Лионель Месси. Фото Twitter
Лионель Месси. Фото Twitter
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Обладателем «Золотого мяча» в 2021 году стал форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Для него это уже седьмая награда. Церемония прошла в Париже.

В 2021 году Месси выиграл Кубок Испании в составе «Барселоны». Также он стал победителем Кубка Америки в составе сборной Аргентины. С нового сезона он выступает за «ПСЖ» — «Барса» из-за финансовых проблем не смогла подписать новый контракт с ним.

34-летний аргентинец — десятикратный чемпион Испании, семикратный обладатель Кубка страны и восьмикратный — Суперкубка. Четырежды выигрывал Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В составе сборной Аргентины — обладатель Кубка Америки, серебряный призер чемпионата мира. Олимпийский чемпион 2008 года, победитель молодежного чемпионата мира. Дважды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА.

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Евгений Петров все материалы автора

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