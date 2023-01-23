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Сегодня, 22:20

Дом футболиста «Марселя» Сеада Колашинаца ограбили, когда в нем находились его жена и дочь

Иван Шитик
Корреспондент
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Сеад Колашинац.
Фото Global Look Press

Дом защитника «Марселя» Сеада Колашинаца был ограблен. Причем в этот момент в доме находились жена и дочь футболиста, сообщает 20 Minutes.

Инцидент произошел 20 января, когда «Марсель» обыграл «Ренн» со счетом 1:0.

Члены семьи не подвергались физическому насилию, но они получили «моральные травмы». Сообщается, что с тех пор 29-летний босниец настаивал на том, чтобы обеспечить безопасность своей семьи как можно скорее. Сумма ущерба неизвестна.

Отмечается, что Колашинац в данный момент ведет переговоры о продлении контракта с «Марселем», который истекает предстоящим летом.

Сеад Колашинац
ФК Марсель
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 ПСЖ 19 15 2 2 48-14 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
6
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
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 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
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 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
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 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
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 Анже 19 2 2 15 17-41 8
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27.01 23:00
Лорьян – Ренн
 - : -
28.01 19:00
Труа – Ланс
 - : -
28.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 - : -
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 - : -
29.01 19:05
Аяччо – Лион
 - : -
29.01 22:45
ПСЖ – Реймс
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
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ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

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И К Ж
М`Бай Ньянг

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Осер

 14 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 16 2 2
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Марсель

 13 1 2
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