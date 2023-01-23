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23 января, 23:31

«ПСЖ» намерен подписать Шкриньяра летом в качестве свободного агента

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» намерен подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра летом в качестве свободного агента, сообщает журналист Николо Скира.

Парижский клуб не планирует покупать 27-летнего словака в зимнее трансферное окно. Тем не менее, «ПСЖ» уже предложил Шкриньяру контракт на 4 года с зарплатой в 9 миллионов евро за сезон без учета бонусов.

Ранее сообщалось, что защитник уже дал принципиальное согласие на переезд во Францию.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 26 матч во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
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 Ренн 19 11 4 4 36-20 37
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 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
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 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
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 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
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 Лион 19 7 4 8 28-23 25
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 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
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 Брест 19 3 6 10 19-34 15
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27.01 23:00
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 - : -
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Труа – Ланс
 - : -
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Осер – Монпелье
 - : -
29.01 17:00
Брест – Анже
 - : -
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
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