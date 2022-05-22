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Сегодня, 08:50

«ПСЖ» сегодня может уволить Маурисио Почеттино

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

«ПСЖ» сегодня, 22 мая, планирует уволить главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, об увольнении аргентинца может быть объявлено в ближайшие часы. Почеттино будет выплачена неустойка в размере 15 миллионов евро.

Под его руководством футболисты «ПСЖ» в этом сезоне выиграли чемпионский титул в лиге 1. Однако потерпели неудачу в Лиге чемпионов, вылетев от «Реала» в 1/8 финала турнира.

Сообщалось, что Почеттино могут пригласить на пост главного тренера «Атлетика».

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

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20%

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Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
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Матч завершен

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25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
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Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

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16%

1.64

Х

19%

3.90
Маурисио Почеттино
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 26 8 4 90-36 86
2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
5
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
10
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
20
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
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38 тур
6.08 22:00
Монако – Нант
 1 : 1
7.08 18:00
Лион – Брест
 1 : 1
7.08 22:00
Труа – ПСЖ
 1 : 2
8.08 14:00
Ренн – Ланс
 1 : 1
8.08 16:00
Бордо – Клермон Фут
 0 : 2
8.08 16:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
8.08 16:00
Сент-Этьен – Лорьян
 1 : 1
8.08 16:00
Страсбур – Анже
 0 : 2
8.08 18:00
Метц – Лилль
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8.08 21:45
Монпелье – Марсель
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

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Лион

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П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
И К Ж
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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 32 2 7
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