«ПСЖ» сегодня может уволить Маурисио Почеттино

«ПСЖ» сегодня, 22 мая, планирует уволить главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, об увольнении аргентинца может быть объявлено в ближайшие часы. Почеттино будет выплачена неустойка в размере 15 миллионов евро.

Под его руководством футболисты «ПСЖ» в этом сезоне выиграли чемпионский титул в лиге 1. Однако потерпели неудачу в Лиге чемпионов, вылетев от «Реала» в 1/8 финала турнира.

Сообщалось, что Почеттино могут пригласить на пост главного тренера «Атлетика».