Почеттино признался, что Месси всегда ему нравился

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу адаптации новичка Лионеля Месси в парижском клубе.

«Мне всегда нравился Месси. Все знают о соперничестве «Эспаньола» и «Барселоны», но он всегда мне нравился. Он счастлив в «ПСЖ», мы это чувствуем. Месси — зрелый игрок. К тому же, у нас с ним общее прошлое с «Ньюэллс Олд Бойз», — цитирует Почеттино Goal.com.

Ранее сообщалось, что 34-летний аргентинец не примет участия в матче 2-го тура лиги 1 со «Страсбуром». Начало — в 23.00 (мск).