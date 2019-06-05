Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам награжден орденом Офицера Почетного легиона. Президент страны Эмманюэль Макрон 4 июня провел торжественную церемонию в Елисейском дворце.

Футболисты национальной команды получили ордена кавалеров Почетного легиона за победу на чемпионате мира-2018. Дешам же уже имел орден кавалера – в 1998 году тогдашний президент Жак Ширак наградил его за победу на чемпионате мира-1998 в качестве игрока. Вчера же Дешам получил "повышение".

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном Бонапартом в 1802 году и вручается за особые заслуги как французам, так и иностранцами.