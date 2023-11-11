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Сегодня, 02:47

Дер Закарян: «Нет сожалений после ничьей с «Ниццей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Монпелье» Мишель Дер Закарян прокомментировал ничью с «Ниццей» (0:0) в матче 12-го тура чемпионата Франции.

«Есть ли сожаление? Нет, у нас был хороший матч с тактической точки зрения. Мы очень хорошо защищались, старались также хорошо атаковать. В первом тайме было несколько навесов, пусть и не очень качественных. Акор Адамс был немного недоволен. Он хорошо пробил, но мяч попал в штангу. Во второй половине также был его удар головой. Но также есть много положительных моментов. Соперники не доставили нам большие трудности только потому, что мы хорошо защищались», — цитирует L'Equipe Дер Закаряна.

«Ницца» с 26 очками лидирует в турнирной таблице. «Монпелье» набрал 12 очков и занимает 12-е место.

10&nbsp;ноября. Монпелье&nbsp;&mdash; Ницца&nbsp;&mdash; 0:0. «Ницца» сыграла вничью с «Монпелье» — «орлята» идут без поражений после 12 туров лиги 1
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ФК Монпелье
ФК Ницца
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ницца 12 7 5 0 13-4 26
2
 ПСЖ 11 7 3 1 26-9 24
3
 Монако 11 7 2 2 25-14 23
4
 Реймс 11 6 2 3 17-12 20
5
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
6
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
7
 Гавр 11 3 5 3 12-13 14
8
 Нант 11 4 2 5 16-20 14
9
 Монпелье 11 3 4 4 15-14 13
10
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
11
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
12
 Ренн 11 2 6 3 16-15 12
13
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
14
 Тулуза 11 2 5 4 12-15 11
15
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 10 1 3 6 7-14 6
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
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29 тур
30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
10.11 23:00
Монпелье – Ницца
 0 : 0
11.11 19:00
Реймс – ПСЖ
 - : -
11.11 23:00
Гавр – Монако
 - : -
12.11 15:00
Брест – Страсбур
 - : -
12.11 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
12.11 17:00
Лилль – Тулуза
 - : -
12.11 17:00
Метц – Нант
 - : -
12.11 19:05
Ренн – Лион
 - : -
12.11 22:45
Ланс – Марсель
 - : -
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Акор Жером Адамс

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Монпелье

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 4
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Нант

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