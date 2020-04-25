Депай не принял предложения «Лиона» о новом контракте

Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас рассказал о переговорах по поводу продления контракта с нападающим Мемфисом Депаем. Нынешнее соглашение голландца рассчитано до июня 2021 года.

— У меня было много бесед с Мемфисом, как и у тренера Руди Гарси, — цитирует пресс-служба клуба Оласа. — Не ежедневно, но регулярно. Мы сделали определенное количество предложений, которые не были приняты. На данный момент, мы не достигли соглашения. Сделаем все, чтобы договориться о продлении контракта.