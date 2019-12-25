Депай анонсировал выход новой песни

Нападающий «Лиона» и сборной Голландии Мемфис Депай в своем Twitter сообщил о скором выходе новой песни собственного сочинения. 25-летний футболист показал подписчикам отрывок этой композиции.

«Делаю невероятную музыку. Надеюсь, что вы не обидетесь, поэтому я постараюсь поспешить», — написал в Twitter Депай, добавив хештег 2020.

Два года назад форвард записал совместную песню с бывшим игроком «Спартака», полузащитником «Аякса» Квинси Промесом.

Ранее стало известно, что Депай успешно перенес операцию на крестообразных связках правого колена.