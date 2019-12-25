Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Депай анонсировал выход новой песни

25 декабря 2019, 23:20
Теги:

Нападающий «Лиона» и сборной Голландии Мемфис Депай в своем Twitter сообщил о скором выходе новой песни собственного сочинения. 25-летний футболист показал подписчикам отрывок этой композиции.

«Делаю невероятную музыку. Надеюсь, что вы не обидетесь, поэтому я постараюсь поспешить», — написал в Twitter Депай, добавив хештег 2020.

Два года назад форвард записал совместную песню с бывшим игроком «Спартака», полузащитником «Аякса» Квинси Промесом.

Ранее стало известно, что Депай успешно перенес операцию на крестообразных связках правого колена.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир