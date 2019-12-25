Депай анонсировал выход новой песни
25 декабря 2019, 23:20
Нападающий «Лиона» и сборной Голландии Мемфис Депай в своем Twitter сообщил о скором выходе новой песни собственного сочинения. 25-летний футболист показал подписчикам отрывок этой композиции.
«Делаю невероятную музыку. Надеюсь, что вы не обидетесь, поэтому я постараюсь поспешить», — написал в Twitter Депай, добавив хештег 2020.
Два года назад форвард записал совместную песню с бывшим игроком «Спартака», полузащитником «Аякса» Квинси Промесом.
Ранее стало известно, что Депай успешно перенес операцию на крестообразных связках правого колена.
??? pic.twitter.com/DkTToWE1rm— Memphis Depay (@Memphis) December 25, 2019
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