Депаем интересуются 3 клуба серии А

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай попал в сферу интересов трех клубов серии А, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 26-летним голландцем заинтересовались «Милан», «Лацио» и «Рома». Ранее сообщалось, что Депай не принял предложение «Лиона» по новому контракту. Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2021 года.

В сезоне-2019/20 Депай забил 14 голов и отдал 2 результативных передачи в 18 матчах за «Лион». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голландца в 44 миллиона евро.