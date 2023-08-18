Блан против добавления к таймам более 10 минут как на ЧМ-2022

Главный тренер «Лиона» Лоран Блан недоволен большим количеством добавленного к таймам времени.

«Я считаю, что играть с добавленным временем в 10, 11, 12 или 13 минут — не лучший вариант. Это меняет всю суть матча. Если это 2 или 3 минуты, то все нормально. Всякое может случиться. Но 15 минут — это почти треть тайма, это слишком... Но у каждого свое мнение.

Большое количество добавленного времени может повлиять на ваши замены и, следовательно, на тактику вашей команды. Это нужно принимать во внимание, и я думаю, что в ближайшие годы в футболе произойдет эволюция», — приводит Canal+ слова Блана.

На чемпионате мира-2022 у судей были рекомендации компенсировать все минуты, во время которых мяч был вне игры: ВАР, штрафные, споры, пенальти и другое.