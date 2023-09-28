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Сегодня, 07:46

Дембеле, Хакими, Коло Муани и Курзава могут получить наказание за кричалки после победы над «Марселем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Игроки «ПСЖ» Усман Дембеле, Ашраф Хакими, Рандал Коло-Муани и Левен Курзава вызваны дисциплинарным комитетом ПФЛ на заседание, которое состоится 5 октября.

Представители парижского клуба обязаны будут объясниться по поводу скандирований с болельщиками оскорбительных кричалок после победы над «Марселем» (4:0).

«ПСЖ» с 11 очками идет на 3-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель» располагается 8-й строчке (9 очков).

Игроки &laquo;ПСЖ&raquo; и &laquo;Марселя&raquo;. «ПСЖ» разгромил «Марсель» в домашнем матче
Ашраф Хакими
Усман Дембеле
Футбол
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Дюгарри: «Назначение Гаттузо встряхнет игроком «Марселя»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 ПСЖ 6 3 2 1 14-6 11
4
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
5
 Реймс 6 3 1 2 11-8 10
6
 Страсбур 6 3 1 2 7-8 10
7
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
8
 Марсель 6 2 3 1 7-8 9
9
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
10
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
11
 Лилль 6 2 2 2 8-9 8
12
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
13
 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
14
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
15
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
16
 Ланс 6 1 1 4 6-12 4
17
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
18
 Клермон Фут 6 0 1 5 5-12 1
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.09 22:00
Страсбур – Ланс
 - : -
30.09 18:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
30.09 22:00
Монако – Марсель
 - : -
1.10 14:00
Реймс – Лион
 - : -
1.10 16:00
Гавр – Лилль
 - : -
1.10 16:00
Ницца – Брест
 - : -
1.10 16:00
Тулуза – Метц
 - : -
1.10 18:05
Лорьян – Монпелье
 - : -
1.10 21:45
Ренн – Нант
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Набиль Алиуи

Набиль Алиуи

Гавр

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 4 1 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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