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Сегодня, 07:04

Дюгарри: «Назначение Гаттузо встряхнет игроком «Марселя»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри оценил назначение Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера «Марселя».

«Это парень, совместимый с клубом. У него есть критерии, которых хотят видеть болельщики. Не могу дождаться, когда смогу присутствовать на следующей встрече болельщиков с Гаттузо. Думаю, что Пабло Лонгория понимал, что такой тренер, как его друг Марселино, похожий на кран с теплой водой, не годится для «Марселя». Эта перестановка принесет пользу многим игрокам. Сегодня есть игроки, которые совсем не на своем уровне и которые еще не поняли, что такое «Марсель». Есть хорошие футболисты, но они совсем верно мыслят. Некоторых из них назначение Гаттузо встряхнет», — приводит RMC слова Дюгарри.

На данный момент «Марсель» идет на 8-м месте в турнирной таблице лиги 1. Команда набрала 9 очков за 6 туров.

Дженнаро Гаттузо. Гаттузо стал новым главным тренером «Марселя»
Дженнаро Гаттузо
Футбол
ФК Марсель
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Гаттузо стал новым главным тренером «Марселя»

Дембеле, Хакими, Коло Муани и Курзава могут получить наказание за кричалки после победы над «Марселем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 ПСЖ 6 3 2 1 14-6 11
4
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
5
 Реймс 6 3 1 2 11-8 10
6
 Страсбур 6 3 1 2 7-8 10
7
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
8
 Марсель 6 2 3 1 7-8 9
9
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
10
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
11
 Лилль 6 2 2 2 8-9 8
12
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
13
 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
14
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
15
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
16
 Ланс 6 1 1 4 6-12 4
17
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
18
 Клермон Фут 6 0 1 5 5-12 1
Результаты / календарь
1 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.09 22:00
Страсбур – Ланс
 - : -
30.09 18:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
30.09 22:00
Монако – Марсель
 - : -
1.10 14:00
Реймс – Лион
 - : -
1.10 16:00
Гавр – Лилль
 - : -
1.10 16:00
Ницца – Брест
 - : -
1.10 16:00
Тулуза – Метц
 - : -
1.10 18:05
Лорьян – Монпелье
 - : -
1.10 21:45
Ренн – Нант
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Набиль Алиуи

Набиль Алиуи

Гавр

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 4 1 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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