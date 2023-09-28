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Сегодня, 18:19

Зидан согласился возглавить «Марсель», если клуб приобретут владельцы из Саудовской Аравии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан готов возглавить «Марсель», сообщает France Bleu.

По информации источника, владельцы из Саудовской Аравии заинтересованы в покупке «Марселя» и готовы серьезно инвестировать в клуб, чтобы вывести его на новый уровень. В случае, если это случится, клуб может возглавить Зидан, который уже дал свое предварительное согласие.

Кроме того, в числе вариантов для Зидана остаются сборная Франции, «Реал» и «Ювентус».

27 сентября главным тренером «Марселя» стал Дженнаро Гаттузо, сменивший на этом посту Марселино. После 6 туров «Марсель» с 9 очками занимает восьмое место в турнирной таблице лиги 1.

Зинедин Зидан
Футбол
ФК Марсель
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брест 6 4 1 1 8-6 13
2
 Ницца 6 3 3 0 8-4 12
3
 ПСЖ 6 3 2 1 14-6 11
4
 Монако 6 3 2 1 15-8 11
5
 Реймс 6 3 1 2 11-8 10
6
 Страсбур 6 3 1 2 7-8 10
7
 Гавр 6 2 3 1 10-7 9
8
 Марсель 6 2 3 1 7-8 9
9
 Ренн 6 1 5 0 10-6 8
10
 Нант 6 2 2 2 11-11 8
11
 Лилль 6 2 2 2 8-9 8
12
 Метц 6 2 2 2 7-10 8
13
 Монпелье 6 1 3 2 9-9 6
14
 Лорьян 6 1 3 2 10-12 6
15
 Тулуза 6 1 3 2 6-8 6
16
 Ланс 6 1 1 4 6-12 4
17
 Лион 6 0 2 4 3-11 2
18
 Клермон Фут 6 0 1 5 5-12 1
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.09 22:00
Страсбур – Ланс
 - : -
30.09 18:00
Клермон Фут – ПСЖ
 - : -
30.09 22:00
Монако – Марсель
 - : -
1.10 14:00
Реймс – Лион
 - : -
1.10 16:00
Гавр – Лилль
 - : -
1.10 16:00
Ницца – Брест
 - : -
1.10 16:00
Тулуза – Метц
 - : -
1.10 18:05
Лорьян – Монпелье
 - : -
1.10 21:45
Ренн – Нант
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Набиль Алиуи

Набиль Алиуи

Гавр

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 4 1 1
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 4 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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