Зидан согласился возглавить «Марсель», если клуб приобретут владельцы из Саудовской Аравии

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан готов возглавить «Марсель», сообщает France Bleu.

По информации источника, владельцы из Саудовской Аравии заинтересованы в покупке «Марселя» и готовы серьезно инвестировать в клуб, чтобы вывести его на новый уровень. В случае, если это случится, клуб может возглавить Зидан, который уже дал свое предварительное согласие.

Кроме того, в числе вариантов для Зидана остаются сборная Франции, «Реал» и «Ювентус».

27 сентября главным тренером «Марселя» стал Дженнаро Гаттузо, сменивший на этом посту Марселино. После 6 туров «Марсель» с 9 очками занимает восьмое место в турнирной таблице лиги 1.