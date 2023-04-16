«Марсель» обыграл «Труа», Витинья забил первые голы за провансальцев

«Марсель» дома обыграл «Труа» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 3:1.

В составе хозяев дубль на счету Витиньи, который забил свои первые голы за провансальцев. Еще один мяч на счету Дженгиза Ундера. У «Труа» забил Мама Бальде.

«Марсель» с 64 очками вышел на второе место в лиге 1. «Труа» — на 18-й строчке с 21 очком.