«Марсель» обыграл «Труа», Витинья забил первые голы за провансальцев
«Марсель» дома обыграл «Труа» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 3:1.
В составе хозяев дубль на счету Витиньи, который забил свои первые голы за провансальцев. Еще один мяч на счету Дженгиза Ундера. У «Труа» забил Мама Бальде.
«Марсель» с 64 очками вышел на второе место в лиге 1. «Труа» — на 18-й строчке с 21 очком.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|23
|3
|5
|73-30
|72
|
2
|Марсель
|31
|19
|7
|5
|57-30
|64
|
3
|Ланс
|31
|18
|9
|4
|51-25
|63
|
4
|Монако
|31
|18
|7
|6
|66-43
|61
|
5
|Лилль
|31
|16
|7
|8
|56-39
|55
|
6
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|
7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|
8
|Реймс
|31
|11
|14
|6
|40-32
|47
|
9
|Ницца
|31
|11
|12
|8
|38-29
|45
|
10
|Лорьян
|31
|12
|9
|10
|43-43
|45
|
11
|Клермон Фут
|31
|12
|7
|12
|33-42
|43
|
12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|
13
|Монпелье
|31
|11
|4
|16
|47-52
|37
|
14
|Осер
|31
|8
|8
|15
|29-52
|32
|
15
|Нант
|31
|6
|13
|12
|33-44
|31
|
16
|Брест
|31
|7
|10
|14
|35-48
|31
|
17
|Страсбур
|31
|6
|11
|14
|41-53
|29
|
18
|Труа
|31
|4
|9
|18
|39-67
|21
|
19
|Аяччо
|31
|6
|3
|22
|22-58
|21
|
20
|Анже
|31
|3
|5
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|24-66
|14
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37 тур
38 тур
|14.04
|22:00
|
Тулуза – Лион
|1 : 2
|15.04
|18:00
|
Ренн – Реймс
|3 : 0
|15.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|3 : 1
|16.04
|14:00
|
Лилль – Монпелье
|2 : 1
|16.04
|16:00
|
Осер – Нант
|2 : 1
|16.04
|16:00
|
Брест – Ницца
|1 : 0
|16.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|2 : 1
|16.04
|16:00
|
Страсбур – Аяччо
|3 : 1
|16.04
|18:05
|
Монако – Лорьян
|3 : 1
|16.04
|21:45
|
Марсель – Труа
|3 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|20
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|20
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|19
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|14
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|24
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|26
|2
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|25
|2
|2
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