Президент «Марселя»: «Судья подтвердил, что не хочет продолжать матч с «Ниццей», но лига настояла на своем»

Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал прерванный матч 3-го тура против «Ниццы».

«Судья подтвердил, что не хочет продолжать матч, поскольку гарантировать безопасность было невозможно. Но лига настояла на своем. Мы решили не возобновлять матч из соображений безопасности наших игроков. Лига решила возобновить матч из соображений общественного порядка. Это неприемлемо для нас, поэтому мы решили не возобновлять игру», — приводит слова Лонгории RMC Sport.

Во время матча фанаты «Ниццы» выбежали на поле и вступили в драку с игроками. Фанаты были недовольны поведением игрока «Марселя» Димитри Пайета, который швырнул в сторону трибун бутылку, брошенную ранее болельщиками.

После паузы игроки «Ниццы» и арбитры вышли на поле, но футболисты «Марселя» остались в раздевалке. Матч был недоигран. Окончательное решение по этому матчу примут позднее.