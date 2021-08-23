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«Марселю» грозит поражение из-за отказа игроков выходить на поле после нападения фанатов «Ниццы»

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Матч 3-го тура чемпионата Франции между «Ниццей» и «Марселем» не был доигран.

Во время встречи при счете 1:0 в пользу «Ниццы» фанаты хозяев выбежали на поле и вступили в драку с игроками. Фанаты были недовольны поведением игрока «Марселя» Димитри Пайета, который швырнул в сторону трибун бутылку, брошенную ранее болельщиками.

После паузы игроки «Марселя» не вернулись из раздевалки на поле, из-за чего арбитр встречи приостановил игру. Из-за этого марсельскому клубу грозит поражение, так как лига и официальные лица решили доигрывать матч. Судьбу игры решат дисциплинарные органы.

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Сергей Разин все материалы автора

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