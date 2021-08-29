«ПСЖ» обыграл «Реймс» в дебютном матче Месси

«ПСЖ» победил «Реймс» (2:0) в матче четвертого тура чемпионата Франции.

Дубль в этой игре сделал Кильян Мбаппе. Новичок «ПСЖ» Лионель Месси дебютировал за команду, выйдя на замену. На 66-й минуте он заменил Неймара.

«ПСЖ» набрал 12 очков и занимает первое место. У «Реймса» три очка и 17-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

4-й тур

«Реймс» — «ПСЖ» — 0:2 (0:1)

Голы: Мбаппе, 15 (0:1). Мбаппе, 63 (0:2).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Гравиллон, Кассама (Локо, 46), Лопи (ван Берген, 71), Мунетси, Кеббаль (Флип, 75), Мбюкю (Бериша, 46), Туре (Экитике, 81).

«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, Диалло (Кимпембе, 75), Керер, Хакими, Вейналдум (Эррера, 66), Гей, Верратти (Паредес, 75), Ди Мария (Дракслер, 81), Неймар (Месси, 66), Мбаппе.

Предупреждения: Верратти, 44. Диалло, 55. Экитике, 84. Паредес, 88.

Судья: Летексье.

29 августа. Реймс. Стадион «Огюст Делон».