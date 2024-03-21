Чемпионат Франции объявил новое название турнира

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) и McDonald's сообщили о начале сотрудничества.

С 1 июля 2024 года чемпионат будет называться McDonald's лига 1. Контракт рассчитан на три сезона.

«Благодаря своей сети из 1560 ресторанов McDonald's позволит лиге 1 стать еще ближе к своим болельщикам по всей стране», — говорится в заявлении пресс-службы.

Корпорация работает в сфере общественного питания. Она будет платить за нейминговые права чемпионата Франции 20 миллионов евро в год.

На данный момент действующий партнер чемпионата Uber платил 15 миллионов евро.

После 26 туров лиги 1 лидером является «ПСЖ», набравший 59 очков. Вторым идет «Брест», в активе которого 47 баллов.