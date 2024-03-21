Ляказетт может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает L'Equipe.

По данным источника, в игроке заинтересованы несколько саудовских клубов. «Лион», в свою очередь, не хочет расставаться с 32-летним игроком. Его соглашение с французской командой рассчитано до лета 2025 года.

В этом сезоне нападающий провел 25 матчей, забил 14 голов и отдал 2 голевых паса. Стоимость Ляказетта оценивается в 10 миллионов евро.